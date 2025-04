Le président du pouvoir judiciaire en Chine

Gholamhossein Mohseni-Ejei, à la tête d’une haute délégation judiciaire, est arrivé en Chine dans l’après-midi du lundi 1er Ordibehesht (21 avril) afin de participer à la 20e réunion des présidents des systèmes judiciaires des pays membres de l’Organisation de coopération de Shanghai.

Au cours de son déplacement à Hangzhou, le chef du pouvoir judiciaire prendra la parole lors des cérémonies d’ouverture et de clôture de cette réunion, et tiendra des rencontres bilatérales avec ses homologues des pays membres de l’organisation.

Lors de sa participation à cette réunion, le président du pouvoir judiciaire de la République islamique d’Iran proposera des solutions stratégiques et opérationnelles pour renforcer davantage la coordination et la coopération juridique et judiciaire entre les pays membres de cette organisation majeure.