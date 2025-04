L’Iran détient une souveraineté inconditionnelle sur les trois îles

Téhéran (IRNA)- Amir Saeid Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l’Iran auprès des Nations unies, a rejeté dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité de l’ONU, à la suite de l’enregistrement de la déclaration de la 163ᵉ réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe persique, les allégations d’ingérence dans la souveraineté des îles iraniennes de Boumoussa, Grande Tumb et Petite Tumb dans le golfe Persique, les qualifiant de violation flagrante des principes du droit international et de la Charte des Nations unies.

En réaction aux accusations infondées, Amir Saeid Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l’Iran auprès des Nations unies, a réaffirmé la souveraineté inconditionnelle de l’Iran sur les trois îles, qualifiant toute prétention contraire d’«ingérence inacceptable». Iravani a également protesté contre l’«appellation falsifiée» du golfe Persique, soulignant que le terme «Golfe Persique» est le seul nom historique et juridique de ce détroit maritime, utilisé depuis longtemps dans les documents internationaux et les textes historiques. L’ambassadeur de l’Iran auprès des Nations unies a affirmé que la République islamique d’Iran a toujours insisté sur les principes du droit international, y compris le principe d’égalité souveraine des États et de bon voisinage. Il a souligné que la politique de l’Iran, axée sur la stabilité et la promotion de la paix régionale, repose sur le respect mutuel et le dialogue constructif avec tous les voisins du golfe Persique.