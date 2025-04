Le Qatar se réjouit de la poursuite des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis

Le ministre des affaires étrangères Abbas Araghchi et son homologue qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ont discuté, lors d'une conversation téléphonique le 21 avril 2025, des relations bilatérales et de la poursuite du génocide israélien dans la bande de Gaza.

Au cours de l'entretien téléphonique, les deux parties ont exploré les possibilités de renforcer la coopération mutuelle et ont discuté des liens bilatéraux, des récents développements dans la région, en particulier à Gaza, des pourparlers nucléaires et des questions d'intérêt commun.

Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Qatar, se réjouissant de la poursuite des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, ont déclaré que Doha était prête à apporter toute aide possible dans ce processus.