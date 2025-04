L’Iran et la Chine renforcent les liens judiciaires et juridiques

Mohseni Ejei, qui s'est rendu à Hangzhou, en Chine, pour participer au 20e Sommet des chefs des pouvoirs judiciaires des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, a rencontré Zhang Jun, président de la Cour suprême de la République populaire de Chine.

Faisant référence au Plan stratégique de 25 ans des relations entre l'Iran et la Chine, le chef du pouvoir judiciaire a déclaré : « Le document stratégique de 25 ans entre l'Iran et la Chine peut créer une perspective importante pour les relations entre les deux pays. »

Faisant référence au précieux héritage civilisationnel des deux pays, l'Iran et la Chine, Ejei a déclaré : « Le fait que les deux pays, l'Iran et la Chine, bénéficient d'une civilisation ancienne et d'un précieux héritage civilisationnel contribuera grandement à améliorer le niveau des relations et des rapports entre Téhéran et Pékin dans divers domaines. »