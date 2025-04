Ministre iranien de la Culture : Le pape François, un messager de tolérance religieuse

Le ministère iranien de la Culture et de l'Orientation islamique, Seyyed Abbas Salehi : « La mort du pape François, une figure qui a tenté d'être un messager de paix, de tolérance et de coexistence entre les religions dans les temps turbulents de notre époque, est une occasion de réfléchir à son héritage intellectuel et spirituel. »



LE ministre iranien a ajouté dans ce message : « Le défunt pape a essayé de mettre la position de la religion au service de la paix et de la compréhension entre les nations en soulignant la dignité humaine, en rejetant la violence et en condamnant la guerre et l'agression. »



Le ministre iranien de la Culture a souligné : « Sa présence dans les forums de dialogue interreligieux et les rencontres avec les érudits musulmans étaient parmi les signes qui indiquaient son souci de renforcer les liens humains et spirituels entre les adeptes de différentes religions. »