Moscou, Rome, et maintenant Pékin : Araghchi en Chine pour approfondir la confiance politique

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mardi dans un communiqué qu'à l'invitation du ministre chinois des Affaires étrangères, Abbas Araghchi se rendra à Pékin le 23 avril (heure locale) pour discuter des relations bilatérales et des principales questions mondiales et régionales.

Selon la diplomatie chinoise, le but de cette visite est de renforcer la confiance politique et la coopération stratégique dans un contexte de dynamisme en Asie de l'Ouest et d'alignement croissant entre Pékin et Téhéran.

Le ministère chinois des AE a ajouté que les discussions se concentreraient sur les relations bilatérales et les préoccupations communes sur les faits régionaux et internationaux.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a estimé que cette visite était très importante pour renforcer la confiance politique mutuelle, ajoutant : « Cette visite fait suite aux efforts plus larges de la Chine pour jouer un rôle plus actif dans la diplomatie au Moyen-Orient. »

Selon cette source chinoise, Téhéran et Pékin entretiennent un partenariat stratégique axé sur l'énergie, le commerce et la coopération en matière de sécurité régionale.

Araghchi avait aussi un déplacement en Russie pour transmettre le message important du Guide suprême d’Iran au président Poutine.