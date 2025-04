Prison et amende pour les membres de deux pétroliers étrangers impliqués dans une affaire de contrebande de carburant à Hormozgan

Ce verdict s’inscrit dans le cadre des instructions données le 9 avril 2025 par le chef du pouvoir judiciaire lors du Conseil supérieur de la justice, soulignant la nécessité de poursuivre sans relâche les dossiers de contrebande de carburant, afin de soutenir les efforts du gouvernement pour résoudre les déséquilibres dans la distribution des ressources énergétiques.

Ghahremani a précisé que dans l’une des affaires les plus marquantes, deux pétroliers étrangers transportant chacun des millions de litres de carburant de contrebande avaient été interceptés dans les eaux du sud du golfe Persique, près de l’île de Boumoussa. Après une enquête approfondie et une procédure judiciaire menée dans les délais légaux, le tribunal compétent a rendu un verdict de condamnation, confirmé en appel.

Le jugement définitif ordonne la saisie des deux navires, qui comptaient au total 34 membres d’équipage étrangers. Ce jugement est actuellement en phase d’exécution.

Dans le cas du premier pétrolier, impliqué dans la contrebande organisée de 4 250 094 litres de carburant, trois membres d’équipage – le capitaine, le premier officier et le second officier – ont été condamnés chacun à cinq ans de prison. En plus de la confiscation du carburant saisi, ils devront s’acquitter d’une amende totale de 4 300 milliards de rials, soit l’équivalent de trois fois la valeur du carburant découvert.

Concernant le deuxième pétrolier, les mêmes peines ont été prononcées à l’encontre du capitaine et des deux officiers. L’amende s’élève cette fois à plus de 2 375 milliards de rials, également équivalente à trois fois la valeur de la cargaison de contrebande.

Le président de la justice de Hormozgan a enfin précisé que la levée de la saisie des navires ne pourra être envisagée qu’après le règlement intégral des amendes.



---