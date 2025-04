Les rencontres d’Araghchi en Chine : le ministre iranien échange avec le vice-Premier ministre chinois

Lors de ce déplacement, le chef de la diplomatie iranien transmettra un message du président Pezeshkian aux autorités chinoises.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné à son arrivée à la capitale de l’empire du milieu : « La Chine a joué un rôle important et constructif dans le dossier nucléaire iranien par le passé, et le même rôle est certainement nécessaire à l'avenir, et nous poursuivrons nos consultations avec la Chine en tant que membre du Conseil de sécurité et membre du Conseil des gouverneurs de l’AIEA, ainsi qu'en tant que partenaire de la République islamique d'Iran. »

Araghchi a poursuivi : « La Chine a toujours eu des positions constructives sur le dossier nucléaire iranien. Aujourd'hui, la Chine soutient les négociations en cours [avec les Etats-Unis]. »