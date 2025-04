Culture: l’Iran et Hong Kong disposent de capacités vastes et complémentaires pour élever le niveau de leurs interactions ( ministre iranien)

Seyyed Abbas Salehi, en visite à Hong Kong pour participer au Forum de coopération culturelle asiatique (ACCF2025), s’est entretenu séparément avec Rosanna Law, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la région administrative spéciale de Hong Kong, ainsi qu’avec Eric Chan, vice-chef de l’exécutif de cette région, pour un échange de vues et de discussions.

Le ministre iranien de la Culture, en évoquant le brillant héritage civilisationnel, culturel et artistique de l’Iran, a souligné la volonté de la République islamique d’Iran de développer de manière globale ses relations culturelles, artistiques, médiatiques et touristiques avec Hong Kong. Il a déclaré : « L’Iran et Hong Kong disposent de capacités vastes et complémentaires pour élever le niveau de leurs interactions, lesquelles, avec la volonté et la détermination des deux parties, peuvent être transformées en programmes concrets, projets communs et réalisations culturelles tangibles. »

En évoquant les étapes finales de la rédaction du projet de mémorandum d’entente sur la coopération culturelle entre l’Iran et Hong Kong, Salehi a exprimé l’espoir que ce document soit finalisé et signé prochainement, et qu’il joue un rôle déterminant dans le renforcement des infrastructures de la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de l’art, des médias et du tourisme.

Au cours de cette rencontre, le ministre iranien de la Culture a proposé la création d’un « Festival du film asiatique » et a annoncé la volonté de la République islamique d’Iran à accueillir la première édition de ce festival. Cette proposition a été accueillie favorablement par les responsables hongkongais, et il a été convenu que les aspects techniques et opérationnels du projet feront l’objet d’un suivi conjoint dans un avenir proche.