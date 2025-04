Pezeshkian : C’est à nous de construire notre pays et notre avenir

S’exprimant ce mercredi 23 avril, au Congrès national de l’enseignement des sciences médicales, Pezeshkian a déclaré : « Nous devons éduquer les enfants de l’Iran de manière à ce qu’ils construisent l’avenir avec puissance. Certains croient en l’avenir, d’autres en sont désespérés, mais c’est notre foi et notre regard qui façonnent le futur. Si nous avons des citoyens convaincus de leur capacité à bâtir l’avenir, ils resteront et s’efforceront de construire le pays. »

Il a réaffirmé : « C’est vous et nous qui construisons ce pays et son avenir. Personne ne viendra de l’extérieur le faire à notre place. Une fois cette croyance enracinée, nous ne tournerons plus les yeux vers les autres. »

Le président a également souligné : « Avec l’aide de notre jeunesse, de nos savants et de nos élites, nous devons construire une vision rayonnante pour notre pays. Si nous sommes unis, nous construirons ensemble. La synergie vient de notre union. »

En conclusion, Pezeshkian a martelé : « Nous resterons ici, nous bâtirons notre pays et créerons un avenir lumineux pour nos enfants. Main dans la main, au-delà de toute appartenance ethnique, de genre, de parti ou de clan, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la grandeur de l’Iran et des générations futures. »