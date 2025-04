Le chef du pouvoir judiciaire quitte Hangzhou pour Téhéran

Lors de son déplacement à Hangzhou, en Chine, le président du pouvoir judiciaire a prononcé des discours lors des cérémonies d’ouverture et de clôture de la réunion, et a tenu des entretiens avec les chefs des systèmes judiciaires ainsi que les plus hauts responsables judiciaires de Chine, du Tadjikistan, du Kazakhstan, de l’Inde, de l’Ouzbékistan, de la Turquie et du Pakistan.