Araghchi : Pezeshkian se rendra prochainement en Chine

Il a ajouté : « Nous sommes parvenus à un excellent consensus concernant le dossier nucléaire iranien et le processus des négociations, et nous avons eu un échange approfondi sur les politiques dominatrices et coercitives des États-Unis sur la scène mondiale. »

Le ministre a précisé : « Le voyage de Monsieur Pezeshkian en Chine a également été évoqué. Ce déplacement bilatéral aura lieu, si Dieu le veut, dans un avenir proche, et il participera ensuite au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai en septembre. »