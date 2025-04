Grossi : L’Iran est « sérieux » dans les négociations nucléaires

Téhéran (IRNA)-Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a déclaré aujourd’hui à propos du processus de négociation nucléaire entre l’Iran et les États-Unis : « Je me réjouis qu’un dialogue soit en cours entre Téhéran et Washington. »

Il a ajouté : « Je suis en contact avec Witkoff (le représentant américain dans les négociations), mais l’issue de ces discussions reste incertaine. » Grossi a souligné le rôle de l’AIEA dans ce processus : « L’agence ne fait pas partie des négociations directes entre les deux parties, mais en cas d’accord, nous sommes prêts à assurer la vérification et à contribuer à garantir sa crédibilité. » Le directeur général de l’AIEA a également évoqué la position iranienne :

« La partie iranienne est sérieuse dans ces négociations et cherche à parvenir à un accord. »