Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères signe un livre de condoléances pour le pape François

Téhéran (IRNA)- Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, en se rendant à l’ambassade du Vatican à Téhéran et en signant le registre de condoléances à l’occasion du décès du Pape François, a déclaré : « Le Pape François, avec une philanthropie exemplaire, s’est toujours porté au secours des opprimés et des victimes d’agression et de cruauté. Ses positions courageuses contre l’injustice, la discrimination et l’iniquité resteront inoubliables. »

Majid Takht-Ravanchi, en signant le registre de condoléances ouvert à l’ambassade du Vatican à l’occasion du décès du Pape François, mercredi matin, a présenté, au nom du ministre des Affaires étrangères et du gouvernement de la République islamique d’Iran, ses condoléances à Mgr Andrzej Józwowicz, ambassadeur du Vatican, aux autorités vaticanes, ainsi qu’à tous les chrétiens du monde et aux disciples de ce grand défunt. Il a prié le Tout-Puissant pour qu’Il accorde la paix éternelle à son âme. Lors d’un échange chaleureux avec l’ambassadeur du Vatican, le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires politiques a rendu hommage à la mémoire du Pape François et salué sa personnalité ainsi que ses positions en faveur de la paix, de l’unité entre les nations, et du dialogue entre les adeptes des religions divines à travers le monde. Il a souligné que le Pape François, animé d’un altruisme exemplaire, n’avait cessé de venir en aide aux opprimés et aux victimes d’agressions et de cruauté, et que ses prises de position courageuses contre l’injustice, la discrimination et l’iniquité resteront inoubliables.