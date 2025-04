74 % des salariés français se disent « désengagés » au travail

Avec seulement 8 % de salariés se disant « engagés » dans leur entreprise, la France conserve, pour la 5e année consécutive, l’un des plus faibles taux d’implication au travail en Europe, selon l’édition 2025 de l’étude mondiale State of the Global Workplace menée par Gallup auprès de 200.000 travailleurs dans le monde.

Ce désengagement dans le travail s’est accentué depuis la crise sanitaire, dans un contexte de la crise socio-économique et politique dans la France de la Macronie, ajoute le site 20 minutes citant l’analyse de l’étude américaine.

Derrière ces chiffres, stress, colère et solitude : 38 % des Français interrogés déclarent vivre un stress important chaque jour, 19 % sont régulièrement en colère, 18 % tristes et 17 % se sentent seuls sur leur lieu de travail.

L’institut Gallup étudie également la place de l’IA au travail et souligne que cette opportunité de développement, si elle est mal utilisée, « pourrait affaiblir l’engagement en rompant les liens humains essentiels qui font la force des équipes ».