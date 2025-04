Gaza : La France collabore avec Israël pour déplacer par force les élites palestiniennes

Le directeur de l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, a révélé des informations « dangereuses et confirmées » concernant l'implication de l'ambassade de France en Israël en coordination directe avec le régime sioniste pour mettre en œuvre un plan visant à déplacer des professionnels palestiniens et leurs familles de la bande de Gaza, rapporte l’Agence de presse Saba.

Rami Abdo a expliqué avoir « obtenu des informations prouvant l'implication de l'ambassade de France dans des évacuations visant des titulaires de doctorat, des médecins, des ingénieurs, des historiens et des spécialistes de la culture et de l'archéologie de Gaza ».

Abdo a confirmé qu'« une nouvelle opération d'expulsion est prévue pour demain, mercredi, et se déroule dans le plus grand secret et sous la protection directe de l'armée israélienne ». Il a déclaré : « Ces personnes sont rassemblées à l'aube dans des bus au centre de la bande de Gaza et transportées vers l'aéroport de Ramon sous la protection de l'aviation israélienne. On envisage de les acheminer ultérieurement par le pont du Roi-Hussein vers la Jordanie.»



Cet activiste des droits de l'homme a averti que « la coopération franco-israélienne dans ce contexte constitue une violation flagrante du droit international et place la France devant une grave responsabilité morale et juridique, notamment au vu de son silence sur les pratiques de déplacement forcé menées sous couvert d'évacuation humanitaire.» .