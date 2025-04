Colère des dirigeants palestiniens face aux déclarations controversées de Mahmoud Abbas

Il a ajouté que ces propos constituaient un obstacle à la création d’une unité nationale, car personne ne peut s’unir avec ceux qui les accusent de ne pas être patriotes et les considèrent comme responsables des pertes subies par le peuple palestinien, alors que les véritables responsables de ces pertes sont les occupants.

Al-Ali a souligné que les déclarations d’Abbas contre la résistance équivalent à un soutien aux positions de Bezalel Smotrich, le ministre israélien d’extrême droite, qui a accusé la résistance d’être responsable de la destruction de la bande de Gaza et a appelé au désarmement ainsi qu’à la remise des prisonniers israéliens.

Ce membre du Conseil national palestinien a ensuite posé la question suivante : comment Mahmoud Abbas peut-il demander à la résistance de remettre les prisonniers sionistes, alors que plus de 10 000 prisonniers palestiniens se trouvent dans les prisons du régime sioniste ? Et comment peut-il insulter la résistance au lieu de condamner le régime sioniste ? À qui veut-il remettre les armes de la résistance ? À l'Autorité palestinienne, qui n'a pratiquement plus aucune existence effective ? Ou bien au régime sioniste, ou encore aux Américains ?

Il a ajouté qu’avec de tels propos, Abbas a fermé la voie à la réalisation de l’unité nationale, se contentant de compter sur les 70 000 membres des forces de sécurité soutenues par les États-Unis dans les territoires palestiniens. D’un autre côté, il exerce un chantage sur certains groupes palestiniens en utilisant les allocations mensuelles comme moyen de pression.