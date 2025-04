Cannes 2025: l’Iranien Saeed Roustaee en compétition pour la Palme d'or

Toujours plus d’étoiles sur la Croisette. Le Festival de Cannes vient d’annoncer pas moins de 16 films supplémentaires à la sélection officielle dévoilée le 10 avril dernier par le délégué général Thierry Frémaux. Parmi eux, deux nouveaux films dans la compétition pour la Palme d’or qui en compte désormais 21 : Mother and Child de l’Iranien Saeed Roustaee et Die My Love de l’Écossaise Lynne Ramsay avec un duo inédit à l’écran : Jennifer Lawrence et Robert Pattinson.