Le ministre iranien du Pétrole à Moscou pour participer à la Commission mixte de coopération économique Iran-Russie

Moscou – IRNA – Mohsen Paknejad, ministre iranien du Pétrole et président de la partie iranienne de la Commission mixte de coopération économique entre la République islamique d’Iran et la Fédération de Russie, est en visite à Moscou ce jeudi 24 avril 2025, pour participer à la 18e session de cette commission et rencontrer des responsables russes.

Kazem Jalali, ambassadeur d’Iran à Moscou, ainsi que plusieurs responsables du ministère russe de l’Énergie – qui préside la partie russe de la commission – ont accueilli le ministre à l’aéroport international de Vnoukovo. Au cours de son déplacement, le ministre iranien doit rencontrer notamment Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe, ainsi que M. Tsvilev, ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie. Vendredi, Paknejad et Tsvilev, coprésidents de la commission mixte, participeront à la cérémonie de clôture de la 18e session à Moscou et finaliseront le document de coopération. Les consultations préparatoires entre experts iraniens et russes ont déjà débuté mercredi 23 avril, dans le but de préparer ce document dans 18 domaines de coopération.