Téhéran propose à nouveau la voie diplomatique à l’Europe

Dans un message publié ce jeudi 24 avril, sur le réseau social X, Seyyed Abbas Araghchi a souligné que les relations entre l’Iran, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont connu des hauts et des bas. « Que nous le voulions ou non, ces relations sont aujourd’hui en phase descendante. Pourquoi ? Chaque partie a son propre récit. Mais à mon avis, se rejeter la faute est vain. Ce qui importe, c’est que la situation actuelle est perdant-perdant pour les deux parties », a-t-il déclaré.

Araghchi a rappelé qu’en septembre dernier à New York, il avait rencontré les ministres des Affaires étrangères des trois pays ainsi que d’autres homologues européens, et leur avait proposé de renouer le dialogue : « Je leur ai dit : choisissons la coopération au lieu de la confrontation. Pas uniquement sur le dossier nucléaire, mais sur tous les sujets où nos intérêts et nos préoccupations convergent. Malheureusement, ils ont choisi la voie la plus difficile. »

Il a poursuivi : « Aujourd’hui, je renouvelle ma proposition de diplomatie. Après mes récentes consultations à Moscou et à Pékin, je suis prêt à franchir une première étape en me rendant à Paris, Berlin et Londres. J’étais déjà disposé à le faire avant le lancement des négociations indirectes avec les États-Unis, mais les trois pays européens n’y ont pas consenti. »

Le chef de la diplomatie iranienne a conclu en affirmant : « Désormais, la balle est dans le camp européen. Ils ont une chance de se libérer de l’influence de certains groupes d’intérêt particuliers, et d’ouvrir une voie nouvelle. La manière dont chacun agira dans ce moment critique déterminera probablement l’avenir de nos relations. »



