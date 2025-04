L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a déclaré que la voie des Imams est celle de la fermeté et de la résistance, et que l’enseignement qu’ils ont légué repose sur la logique et la démonstration.

Il a ajouté que la vie de l’Imam Sadeq (paix sur lui) fut remarquable et exceptionnelle, notamment pour son rôle dans la diffusion des préceptes divins. Selon lui, la ténacité des peuples de Gaza et du Liban reflète une fidélité à cette même voie, celle des Imams éclairés.