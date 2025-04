Négociations nucléaires: Paris réaffirme son attachement à une solution diplomatique

Lors de son point de presse hebdomadaire à Paris, Christophe Lemoine a souligné : « Nous restons attachés à une solution diplomatique sur la question nucléaire iranienne, et sommes disposés à reprendre les discussions avec Téhéran. »

Cette déclaration intervient après la publication d’un message du ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, sur le réseau social X, dans lequel il réaffirme la disponibilité de Téhéran à renouer le dialogue avec l’Europe. Évoquant les hauts et les bas dans les relations de l’Iran avec les trois pays européens (France, Allemagne et Royaume-Uni), il a insisté sur le fait que le dialogue peut ouvrir une nouvelle voie.

Araghchi rappelle qu’il avait proposé un dialogue à ses homologues européens lors d’un déplacement à New York l’an dernier, insistant sur l’importance de privilégier la coopération plutôt que la confrontation — non seulement sur le dossier nucléaire, mais aussi sur d'autres sujets d’intérêt et d’inquiétudes partagés.

Il a ajouté qu’à la suite de récentes consultations à Moscou et à Pékin, il est prêt à faire le premier pas en se rendant à Paris, Berlin et Londres. Il précise également qu’avant même le début des discussions indirectes avec les États-Unis, l’Iran était prêt à s’engager, mais que les trois pays européens n’avaient pas manifesté d’intérêt.

Le chef de la diplomatie iranienne a conclu en affirmant que « la balle est désormais dans le camp européen », appelant les Européens à s’éloigner de l’influence de certains groupes d’intérêt, pour ouvrir une voie nouvelle qui pourrait, selon lui, tracer l’avenir des relations bilatérales.