Des attaques contre les camps de réfugiés et les abris temporaires des Palestiniens déplacés constitue un crime de guerre (Téhéran)

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, dans une déclaration faite vendredi, a décrit le siège actuel de la bande de Gaza et l'obstruction de l'aide humanitaire, ainsi que l'intensification des attaques contre les camps de réfugiés et les abris temporaires pour les personnes déplacées, comme des exemples clairs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

Il a appelé à une action internationale décisive pour poursuivre et punir les dirigeants du régime israélien pour génocide et crimes de guerre.

Baghaï a également critiqué l'inaction du Conseil de sécurité des Nations unies face à de telles atrocités et a reproché aux États-Unis et à certains pays européens de continuer à fournir des armes à Israël, affirmant que ces États sont complices des crimes commis par ce pays.

Il a également condamné les violations persistantes de la souveraineté du Liban par Israël, notamment les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu, les attaques de drones et les frappes aériennes sur le territoire libanais, ainsi que les assassinats ciblés d'activistes politiques et sociaux.

Il a souligné la responsabilité des Nations unies et des garants du cessez-le-feu de mettre fin à ces violations et à ces crimes.

Il a conclu en avertissant que l'impunité d'Israël et son massacre permanent de civils sans défense à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que son occupation de certaines parties du Liban et de la Syrie, menaçaient gravement la paix et la sécurité en Asie occidentale.

Il a exhorté les pays de la région à adopter des mesures sérieuses pour prévenir toute nouvelle instabilité et pour faire face aux politiques expansionnistes du régime d'apartheid.