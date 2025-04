Le Hamas a appelé les Nations unies à adopter une position pratique et efficace pour mettre fin à l'agression en cours à Gaza

Dans un communiqué, jeudi, le mouvement a appelé à « tenir l'occupation responsable de ses crimes, à œuvrer pour briser le siège injuste imposé à la bande de Gaza, et à assurer l'entrée des fournitures médicales, du matériel de secours et des besoins essentiels à la vie ».

« Dans le cadre de la politique de destruction systématique du secteur de la santé dans la bande de Gaza menée par l'occupation sioniste, l'armée d'occupation terroriste a pris pour cible l'hôpital pour enfants Martyr Mohammed Al-Durrah, à l'est de la ville de Gaza, ce qui a entraîné son retrait complet du service, rejoignant ainsi les 36 hôpitaux et centres médicaux qui ont cessé de fonctionner à la suite de raids et de tirs directs de l'armée d’occupation ».

« Ce crime contre un établissement médical destiné à soigner les enfants s'ajoute aux violations flagrantes des lois internationales et des conventions humanitaires commises par l'occupation, et confirme l'insistance de l'entité fasciste à poursuivre sa guerre génocidaire et son programme de déplacement forcé, en détruisant l'infrastructure sanitaire et en aggravant la tragédie humanitaire à Gaza », indique le communiqué.