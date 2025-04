L’ambassadeur des Pays-Bas convoqué au ministère des Affaires étrangères

M Alireza Yousofi a également dénoncé les déclarations du porte-parole du ministère néerlandais de l’Intérieur, qualifiant d’absurde l’accusation portée contre l’Iran et l’ultérieure convocation de l’ambassadeur iranien, fondée uniquement sur de simples soupçons ou hypothèses formulés par les services de renseignement néerlandais. Il a déploré qu’un appareil diplomatique puisse, aussi aisément, se fier à des conjectures injectées par ses propres services de sécurité et par le régime sioniste, pour ensuite convoquer l’ambassadeur d’un pays tiers sur la base d’un mensonge grotesque.

Le directeur général pour l’Europe de l’Ouest a qualifié cette démarche du ministère néerlandais des Affaires étrangères de manœuvre de diversion manifeste et inacceptable. Il a souligné que le pays qui accorde l’asile à des criminels et terroristes notoires n’a aucune légitimité morale pour porter des accusations contre d’autres nations.

M. Yousofi a invité le ministère néerlandais des Affaires étrangères à adopter une approche professionnelle et respectueuse dans ses relations bilatérales avec la République islamique d’Iran, à cesser de répéter des accusations infondées et mensongères, et à mettre un terme à son soutien inconditionnel au régime génocidaire israélien, afin de jouer un rôle constructif dans les évolutions de la région de l’Asie occidentale.

L’ambassadeur des Pays-Bas a, pour sa part, déclaré qu’il transmettrait ces observations à son gouvernement.