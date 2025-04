3e cycle de pourparlers indirects Iran-États-Unis : Abbas Araghchi se rend à Oman ce vendredi soir

M. Baghaei, en évoquant l’accord entre les deux parties pour la tenue d’une réunion technique et d’experts, en parallèle de la présence des principaux négociateurs des deux pays, a précisé : « Conformément à la planification conjointe de la partie omanaise et à l’accord entre l’Iran et les États-Unis, des réunions d’experts et des discussions indirectes entre notre ministre des Affaires étrangères et l’envoyé spécial du président américain auront lieu ce samedi. »

Le porte-parole du ministère a souligné que l’avancée des négociations dépendait de la bonne foi, du sérieux et du réalisme de la partie adverse. Il a assuré que la délégation de la République islamique d’Iran ajusterait chacune de ses démarches à la lumière des comportements passés et présents de l’autre partie, et ne ménagerait aucun effort pour défendre les droits et les intérêts légitimes du peuple iranien.