Une nouvelle centrale nucléaire sera construite en Iran, financée par une ligne de crédit russe

Lors de la séance de clôture de la 18ᵉ réunion de la Commission mixte, qui s’est tenue à Moscou, Mohsen Paknejad a déclaré que cette rencontre s’était déroulée dans une atmosphère empreinte d’amitié et de compréhension mutuelle, sous le haut patronage des dirigeants des deux pays. Il a précisé que l’Iran et la Russie poursuivraient leur coopération dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, notamment à travers la construction de nouvelles installations atomiques et l’achèvement des phases deux et trois de la centrale de Bouchehr, grâce à la ligne de crédit fournie par la Russie.

Coopération Iran-Russie pour la création d’un hub gazier

Le ministre a également évoqué l’accord conclu entre l’Iran et la Russie pour renforcer leur coopération dans le secteur en amont de l’industrie pétrolière, ainsi que pour le développement des champs pétroliers et gaziers. Il a affirmé que Téhéran et Moscou cherchaient à accélérer la mise en œuvre et la finalisation des protocoles d’accord signés avec Gazprom.