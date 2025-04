Téhéran propose sa médiation entre l’Inde et le Pakistan

Téhéran (IRNA)-Dans un message publié sur X, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, a déclaré que l’Iran était prêt à jouer un rôle de médiateur entre l’Inde et le Pakistan, qu’il considère comme des « frères et voisins » partageant avec l’Iran des liens culturels et civilisationnels pluriséculaires.

« Nous les considérons, comme nos autres voisins, comme une priorité de notre politique régionale », a-t-il affirmé, précisant que Téhéran était disposé à mettre à profit ses bonnes relations avec Islamabad et New Delhi pour encourager un rapprochement dans cette période difficile. Le ministre a conclu son message en citant l'éminent poète classique persan Saadi de Chiraz: « Les êtres humains sont les membres d’un même corps,

Créés de la même essence.

Si le temps fait souffrir un de ces membres,

Les autres ne sauront connaître le repos. »