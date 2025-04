Augmentation du volume des échanges commerciaux entre l'Iran et la Russie de 16,2 %

Sergueï Tsyvilev, lors de son discours à la session finale de la 18e commission conjointe de coopération économique à Moscou, a souligné que cette augmentation reflète une dynamique positive dans les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a aussi insisté sur la volonté des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales et a précisé que la commission joue un rôle clé dans l'avancement des relations commerciales et économiques.

L'Iran, un partenaire fiable pour la Russie

Le ministre russe a également qualifié l'Iran de "partenaire fiable" pour Moscou et a indiqué que l'année 2025, marquée par la signature du traité stratégique global lors de la visite du président iranien Masoud Pezeshkian à Moscou le 17 janvier 2025, serait une année symbolique dans les relations bilatérales. Ce traité a permis de stabiliser pour la première fois les relations stratégiques entre les deux pays.

Un nouvel horizon pour la coopération Iran-Russie

Dans une conférence de presse conjointe avec le ministre iranien du Pétrole, Mohsen Paknejad, à la fin de l'assemblée, Tsyvilev a évoqué les relations énergétiques, soulignant que la coopération dans le secteur du pétrole et du gaz entre les deux pays repose sur des intérêts stratégiques communs et contribue à améliorer la position de l'Iran dans la chaîne d'approvisionnement énergétique régionale.

Il a aussi évoqué l'accord de libre-échange entre l'Iran et l'Union économique eurasiatique, qui devrait entrer en vigueur le 15 mai 2024. Cet accord vise à éliminer une grande partie des obstacles au commerce bilatéral et à stimuler la coopération économique et énergétique.



