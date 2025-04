L'Iran et la Russie signent un accord de coopération en recherche cellulaire et en thérapie génique

Cette cérémonie, qui a eu lieu ce vendredi 25 avril, a vu la participation de Mohsen Paknejad, ministre du Pétrole iranien, et Sergey Tsyvilev, ministre de l'Énergie russe, qui ont signé le document final de la commission conjointe, posant ainsi les bases du développement de la coopération stratégique dans divers domaines économiques entre Téhéran et Moscou.

Suite à cette signature, un contrat de coopération a été signé entre le Centre de recherche en thérapie cellulaire et génique pour enfants de l'Université des sciences médicales de Téhéran et le Centre national de recherche médicale en hématologie de Russie, rendant cette collaboration possible dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique et l'amélioration des connaissances médicales dans les deux pays.

Ce document a été signé par Maryam Behfar, vice-présidente de l'Institut de recherche en génétique, cellules et tissus de l'Université des sciences médicales de Téhéran, et Elena Nikolaevna Parovichnikova, au nom de la Russie.

Il a été précisé que cette coopération vise à développer la diplomatie scientifique et à exploiter les capacités scientifiques et spécialisées des deux parties.