Le match, qui s'est déroulé ce vendredi 25 avril, dans le hall de futsal du Centre national de football, a vu les ministres iraniens du Sport et de la Jeunesse, Ahmad Donyamani, et du Travail, des Affaires sociales et de la Sécurité, Ahmad Midari, en tant que capitaines des équipes des vétérans et des travailleurs.

Au cours du premier temps, le président Pezeshkian a joué pour l'équipe des travailleurs, puis, lors de la deuxième mi-temps, il a rejoint l'équipe des vétérans.