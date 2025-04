La délégation iranienne à Mascate, la levée des sanctions illégales en priorité (Téhéran)

Esmail Baqai a précisé sur son compte X (anciennement Twitter) ce vendredi 25 avril que l'Iran reste déterminé à défendre les droits légitimes de la nation iranienne, notamment l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, tout en étant prêt à prendre des mesures raisonnables pour garantir la nature pacifique de son programme nucléaire.

Il a ajouté que la levée rapide et concrète des sanctions illégales et inhumaines contre le peuple iranien demeure une priorité. Il a souligné qu'il reste à voir si l'autre partie est suffisamment sérieuse et prête pour parvenir à un accord juste et réaliste.

La deuxième série de négociations a eu lieu le 30 Farvardin 1404 (le 19 avril) à Rome, tandis que la première série s'était déroulée le 23 Farvardin 1404 (le 12 avril) à Mascate.