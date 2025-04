L’ambassadeur d’Iran à l’ONU : nous soutenons une Syrie indépendante, sans terrorisme ni occupation

New York – IRNA – Amir Saïd Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l’Iran auprès des Nations unies, a déclaré ce vendredi 25 avril, lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la Syrie : « Nous soutenons une Syrie indépendante, stable et unie, exempte de terrorisme, d’occupation et d’ingérences étrangères. »

Il a également affirmé que l’Iran n’a jamais entrepris d’action visant à déstabiliser la Syrie ou la région, qualifiant de « partiales et inacceptables » toute tentative de déformer la position de principe de la République islamique.