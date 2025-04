L’Iran appelle l'Inde et le Pakistan à la retenue

Araghchi a exprimé la volonté de Téhéran de contribuer à l'apaisement des tensions entre New Delhi et Islamabad lors d'un appel téléphonique avec le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères pakistanais, Muhammad Ishaq Dar.

Les deux responsables se sont entretenus vendredi soir et ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements dans les relations bilatérales entre le Pakistan et l'Inde, a rapporté PressTV.

Soulignant les relations amicales de l'Iran avec le Pakistan et l'Inde, Araghchi a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à offrir sa « disponibilité pour aider à désamorcer les tensions et à renforcer la stabilité régionale ».

Il a souligné l'importance de la « patience et de la retenue des deux parties » dans la gestion de la situation.

Pour sa part, Ishaq Dar a informé Araghchi des récents développements entre Islamabad et New Delhi et a exprimé son appréciation pour « l'approche constructive et responsable » de l'Iran à l'égard des tensions entre les deux pays.