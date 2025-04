La France se montre ouverte face à la note d'Araghchi à-propos des contacts parallèles avec les Etats-Unis et l'Europe

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, Christophe Lemoine s’est montré très positif et ouvert face aux propos d’Abbas Araghchi sur le maintien des contacts avec Paris, Berlin et Londres et annonce : « La France continuera très volontiers à dialoguer avec les Iraniens. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères avait annoncé sa volonté de rencontrer ses homologues français, allemand et britannique, les trois pays européens signataires de l’accord de 2015.

Réaction du quotidien Le Monde : Nucléaire iranien : « Trump sait que les exigences maximalistes donnent des résultats minimalistes »