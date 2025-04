L'Iran espère que ces négociations seront conclues au moment opportun

La porte-parole du gouvernement iranien a déclaré sur les pourparlers d’aujourd’hui à Mascate : « Nous entamerons toute négociation avec confiance et ferons tout ce qui est nécessaire pour l'intérêt national et la paix du peuple iranien. Nous espérons que ces négociations seront conclues au moment opportun. »

Faisant référence au nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis, le porte-parole du gouvernement a déclaré dans une interview à la chaîne japonaise NHK, tout en soulignant que l'Iran reste prudent quant aux intentions réelles du gouvernement américain : « Nous sommes prêts à parvenir à un accord au moment opportun. »

Dans une interview exclusive accordée à la chaîne d'information japonaise NHK, Fatemeh Mohajerani a déclaré, en référence au début d'un nouveau cycle de consultations avec le gouvernement américain : « L'Iran reste méfiant quant aux véritables intentions de l'administration américaine et soutient le dialogue sans pression ni menaces. »

Selon elle, la première réunion au niveau des experts pour examiner les détails des accords aura lieu aujourd’hui.

Mohajerani a également souligné, en réponse à une question sur les efforts de l'administration Trump pour inclure des questions non liées au JCPOA, notamment le programme de missiles iranien et le soutien de Téhéran aux groupes de résistance dans la région : « Ces discussions se limitent uniquement à la question nucléaire et nous rejetons toute tentative d'élargir le champ des discussions. »