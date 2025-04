IRNA : Le troisième tour de négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, présidé par le ministre iranien des Affaires étrangères et le représentant spécial du président américain pour le Moyen-Orient, a débuté à Mascate et sous la médiation du ministre des Affaires étrangères d'Oman.

Ce cycle de négociations, comme les deux précédents, est prévu sur une journée. Cependant, étant donné que les négociations porteront sur des questions techniques et au niveau des experts et sur l'examen des détails, on peut s'attendre à ce qu'il puisse être prolongé si nécessaire. L'équipe de négociation iranienne aujourd’hui, comme lors des deux cycles précédents à Oman (12 avril) et en Italie (19 avril), est dirigée par Seyyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays.