Dernières informations sur l'explosion au port Shahid Rajaï de Bandar Abbas

Une explosion s'est produite dans un quai du port de Shahid Rajaï, situé au sud d'Iran, au bord du golfe Persique. Les habitants ont signalé que l'explosion avait fait trembler le sol et était audible dans les villes voisines. Les sources officielles n’ont pas encore donné de précisions sur l'origine de l’explosion. L'explosion a fait 4 morts et 516 blessés, bilan toujours provisoire, selon le chef de l'organisation de secours et de sauvetage du pays Des équipes de secours et des forces de sécurité sont présentes sur les lieux, et des opérations d'aide sont en cours. La raffinerie de cette ville continue de fonctionner dans des conditions sûres, et l'explosion sur le quai Shahid Rajaee à Bandar Abbas n'a aucun lien avec les installations de la raffinerie. Le port Shahid Rajaï, situé près de la grande ville portuaire de Bandar Abbas, est le plus grand port commercial d’Iran. Plus de 70 % des marchandises de l’Iran transitent par ce port qui borde le détroit d’Ormuz. Le président du Croissant-Rouge de Hormozgan, évoquant l'explosion au port de Shahid Rajaï, a déclaré : « Après vérification, il a été établi que l’incident s’est produit dans la zone du port Shahid Rajaï, et nous nous sommes immédiatement rendus sur place avec les équipes d’évaluation rapide du Croissant-Rouge. » Le procureur général du pays a ordonné au procureur de la province de Hormozgan de mener une enquête approfondie sur l’explosion au port Shahid Rajaï et de donner la priorité à une action ferme contre le ou les éventuels responsables. Le directeur général de la gestion des crises de la province de Hormozgan a annoncé qu’aucun décès n’a été signalé à ce stade dans l'incident du port Shahid Rajaï, précisant que le gouverneur et les autorités compétentes étaient présents sur les lieux dès les premières minutes. Il a ajouté que les opérations de secours initiales avaient été réalisées et que la situation était désormais totalement sous contrôle. Correspondant d'IRNA présent sur le terrain (Province Hormozgan) ...Mise en jour en cours