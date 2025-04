Les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis se poursuivent dans un climat sérieux (Téhéran)

Téhéran - IRNA - Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué qu’un climat sérieux prévaut dans les négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis, soulignant que les deux parties échangent leurs positions et points de vue concernant la levée des sanctions et la consolidation de la confiance sur la nature pacifique du programme nucléaire iranien, par l’intermédiaire de la partie omanaise.

Ismaïl Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit sur le réseau X que les négociations entre l’Iran et les États-Unis se poursuivent dans une atmosphère sérieuse, et que les deux parties échangent leurs positions et perspectives sur deux volets : la levée effective des sanctions, le renforcement de la confiance quant à la nature pacifique du programme nucléaire iranien et la préservation du droit de l’Iran à utiliser l’énergie nucléaire à des fins civiles, par l’intermédiaire du médiateur omanais.