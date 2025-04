Araghchi : Nous sommes satisfaits du déroulement et du rythme des négociations

Au début de son intervention, Araghchi a exprimé ses condoléances pour les victimes iraniennes de l'explosion survenue au port Shahid Rajaï et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, espérant que la gestion en cours permettra de soigner les blessés et d’élucider les causes de l’incident.

Remerciant la médiation du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères omanais pour avoir assuré un climat calme propice aux discussions, il a déclaré :

« Les négociations, cette fois-ci, ont été bien plus sérieuses qu'auparavant. Nous sommes progressivement entrés dans des discussions plus détaillées, techniques et spécialisées. La présence des experts a été très bénéfique. Nous avons échangé plusieurs fois nos points de vue par écrit. Les discussions techniques, dans le cadre de négociations indirectes, nécessitent davantage de précision, c'est pourquoi les échanges écrits ont prédominé. »

L’atmosphère des négociations était entièrement sérieuse

Araghchi a poursuivi : « Le camps d'en face avait des questions auxquelles nous avons répondu par écrit. Nous avions également des interrogations que nous leur avons transmises. Dans l'ensemble, l'atmosphère était entièrement sérieuse et professionnelle. Nous avons quelque peu quitté les discussions générales, mais cela ne signifie pas que les différends sont résolus. Il subsiste des désaccords tant sur les grandes lignes que sur les détails. »

Nous sommes optimistes quant aux progrès des négociations

Le ministre a précisé qu’avant la prochaine session, des consultations plus approfondies auront lieu dans les capitales respectives afin d’examiner les moyens de réduire les divergences :

« La détermination des deux parties était manifeste et cela ouvre un espace d’espoir pour progresser dans les négociations. »

Il a toutefois souligné que cet espoir doit rester très prudent : « Certaines questions nécessitent d'abord un accord général avant de pouvoir être négociées en détail. »

Le quatrième round des négociations sera également de haut niveau

Araghchi a annoncé que : « Le prochain round devrait se tenir samedi prochain (13 ordibehesht, 3 mai) et sera organisé par Oman. Il réunira à nouveau les chefs des deux délégations, accompagnés de leurs experts. »

Renfort probable d'experts de l'Organisation iranienne de l’énergie atomique

En réponse à une question sur la composition de la délégation iranienne, il a expliqué : « À mesure que nous passons des généralités aux discussions spécialisées, les experts nécessaires sont intégrés. Lors de cette session, des experts économiques ont participé pour la première fois. Leur contribution a été très utile. Il est probable qu'à partir de la prochaine session, des experts de l'Organisation de l'énergie atomique rejoignent également notre équipe. »

Les discussions ont exclusivement porté sur le nucléaire et la levée des sanctions

À la question de savoir si d'autres sujets étaient abordés, Araghchi a répondu clairement : « Nous ne négocions que sur le programme nucléaire et la levée des sanctions, rien d’autre. Les deux sujets sont liés : instaurer la confiance sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. »

La volonté des deux parties de progresser est manifeste

À la question de savoir si la partie américaine montre une volonté sérieuse de poursuivre les discussions, Araghchi a répondu :

« Le sérieux de l’atmosphère montre que la volonté existe des deux côtés. Cependant, la volonté seule ne suffit pas ; les différends peuvent parfois être si profonds qu’ils empêchent un accord. Un succès n’est possible que si les exigences des deux parties sont partiellement satisfaites, ce qui nécessite du temps et des efforts. »

Les expériences passées ont accéléré les négociations

Il a ajouté : « Certains différends sont très sérieux, d'autres moins. Certains sont très complexes. Nous espérons progresser rapidement. Les expériences des négociations précédentes nous aident à avancer plus efficacement. »

Le processus des négociations est bon et satisfaisant

Araghchi a conclu : « Je suis satisfait du déroulement et du rythme des négociations. Le climat est positif. La détermination existe de part et d’autre. Peut-on parvenir à un accord ? Je l'espère sincèrement, mais avec beaucoup de prudence. »