Pezeshkian : «L'Iran soutient toute initiative visant à renforcer la paix et la stabilité»

Massoud Pezeshkian, ce samedi après-midi, samedi, lors d’un appel téléphonique de Gourbangouly Berdymoukhamedov, leader national du Turkménistan, s’est dit satisfait de l’expansion continue des relations et coopérations bilatérales, en particulier dans les domaines économique, commercial et culturel. Il a exprimé l'espoir que la commission mixte de coopération économique, qui se tiendra prochainement à Téhéran, puisse jouer un rôle déterminant dans l’accélération de la mise en œuvre des accords bilatéraux et dans l’élévation du niveau des interactions entre les deux pays.

Le président iranien a remercié le président du Conseil du Peuple du Turkménistan pour son invitation à se rendre dans ce pays et à participer à la conférence internationale "Paix et Confiance", organisée à l’occasion de l’adoption par l’ONU de la proposition turkmène de proclamer l’année 2025 comme « Année de la Paix et de la Confiance ». Il a ajouté : « La paix et la confiance sont aujourd’hui les éléments les plus recherchés par l’humanité, et votre initiative est digne d’éloges. »

Pezeshkian a également évoqué l’inquiétude exprimée par le leader national turkmène concernant la baisse du niveau des eaux de la mer Caspienne et l’aggravation des risques environnementaux liés à ce phénomène. Il a déclaré : « Nous saluons votre proposition d’organiser un sommet des chefs d’État des pays riverains de la mer Caspienne sur ce sujet, et je chargerai le ministre des Affaires étrangères de coordonner cette initiative avec ses homologues des autres pays riverains. »

Le président iranien a aussi exprimé sa gratitude pour les condoléances et la compassion exprimées par le leader turkmène à l’égard des victimes de l’explosion survenue au port de Bandar Abbas.

De son côté, le leader national et président du Conseil du Peuple du Turkménistan, dans cette conversation téléphonique, a exprimé sa satisfaction quant au développement continu des relations entre les deux pays, fondées sur le respect et les intérêts mutuels. Il a salué le rôle du Dr Pezeshkian dans le renforcement de ces liens et a souligné : « Le Turkménistan est prêt et désireux de développer des relations et coopérations tous azimuts avec son pays ami et voisin de longue date, l’Iran. »



---