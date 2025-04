Président Pezeshkian : « Nous devons, par la solidarité régionale, éradiquer les racines du terrorisme »

Le président Massoud Pezeshkian, lors d’un entretien téléphonique, ce samedi 26 avril avec M. Narendra Modi, Premier ministre de la République de l'Inde, a discuté des derniers développements dans la région du sous-continent indien ainsi que des relations bilatérales entre l’Iran et l’Inde.

Dès le début de la conversation, le Dr Pezeshkian a exprimé sa profonde tristesse suite à l’attaque terroriste récente à Pahalgam, qui a causé la mort et des blessures à de nombreux civils innocents. Il a exprimé sa solidarité sincère avec le gouvernement et le peuple indien et a déclaré : « La République islamique d’Iran condamne fermement de tels actes terroristes et inhumains. »

Le président iranien, évoquant la montée des actes terroristes dans la région, a souligné : « Ces événements tragiques renforcent notre responsabilité commune. Nous devons, par la coopération, l'unité et la solidarité étroite entre les pays de la région, éradiquer les racines du terrorisme et garantir une paix et une stabilité durables pour nos peuples. »

Rendant hommage à l’héritage précieux des grands dirigeants indiens, le Dr Pezeshkian a déclaré : « Le peuple indien est connu à travers des figures éminentes telles que Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru, messagers de paix, d’amitié et de coexistence pacifique. Nous espérons que cette ligne directrice continuera de guider la politique extérieure de l'Inde. »

Dans une autre partie de la conversation, le président Pezeshkian a évoqué le développement des relations économiques croissantes entre l'Iran et l'Inde et a exprimé l'espoir que : « La coopération bilatérale, en particulier dans les domaines économiques, commerciaux et des infrastructures, se renforce encore davantage. » Il a souligné l’importance des projets conjoints, notamment le développement du port de Chabahar, et a ajouté : « Chabahar peut jouer un rôle central en tant que carrefour stratégique de la coopération régionale, reliant l'Iran, l'Inde et la Russie. »

À la fin de l'entretien, le Dr Pezeshkian a officiellement invité le Premier ministre indien à se rendre à Téhéran, précisant : « Nous souhaitons, dans une atmosphère amicale et constructive, explorer et renforcer les bases d'une coopération bilatérale tous azimuts. »

De son côté, M. Narendra Modi, Premier ministre indien, a remercié le Dr Pezeshkian pour son appel et son message de sympathie, affirmant : « Votre solidarité est extrêmement précieuse et réconfortante pour le gouvernement et le peuple indien. » Narendra Modi, en détaillant l’incident terroriste de Pahalgam, a rappelé : « Ayant connu de douloureuses expériences avec le terrorisme, l’Iran est l’un des pays qui peut le mieux comprendre les sentiments et les souffrances du peuple indien. Nous partageons pleinement votre point de vue selon lequel la lutte contre le terrorisme exige une union et une coopération globale entre les pays de la région. »

Le Premier ministre indien, évoquant sa récente rencontre avec le Dr Pezeshkian à Kazan en Russie, a ajouté : « Les relations bilatérales entre l'Inde et la République islamique d'Iran suivent une trajectoire très positive, et nous sommes déterminés à les renforcer dans tous les domaines. » M. Modi, saluant le rôle constructif de l’Iran dans le renforcement de la paix et de la sécurité mondiales, a déclaré : « L’Inde soutient les efforts de l’Iran pour stabiliser la région et le monde, et insiste sur la nécessité d’une résolution diplomatique des différends, y compris entre l’Iran et les États-Unis. »

Enfin, le Premier ministre indien, exprimant sa profonde tristesse suite à l’incident survenu au port de Shahid Rajaee dans la province d’Hormozgan, a proposé l’assistance de son pays à la République islamique d’Iran.

Il a aussi formulé ses vœux les plus sincères pour la santé du président iranien, pour le bien-être du Guide suprême, et pour le progrès du grand peuple iranien.