L’Iran cherche à renforcer la coopération touristique avec les pays membres de l’OCE

Seyyed Reza Salehi-Amiri, ministre du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat, a précisé aujourd'hui, samedi 26 avril 2025, en marge de la sixième réunion ministérielle de l’OCE, que cette rencontre, qui a réuni les ministres du tourisme des dix pays membres de l’OCE, constitue un événement majeur dans la stratégie de développement régional du tourisme, et ouvre une nouvelle voie pour renforcer les capacités communes dans ce domaine. »

Il a ensuite mentionné l’adoption de dix résolutions importantes lors de cette réunion, précisant : « L’une des décisions clés, qui pourrait avoir un impact significatif sur la croissance et le développement du tourisme parmi les pays membres de l’OCE, est la création d'un comité consultatif chargé de développer les infrastructures et d'encourager les investissements dans le secteur touristique. Ce comité jouera un rôle fondamental en élaborant des stratégies communes et en exploitant au mieux les potentiels touristiques régionaux, en vue d’atteindre les objectifs de l’OCE dans ce secteur. »

Le ministre a également évoqué la décision d'organiser une conférence sur le tourisme de santé à Hamadan en 2025, et a souligné : « L'Iran, en tant que pionnier du tourisme de santé, grâce à ses médecins éminents, ses hôpitaux bien équipés et ses coûts médicaux compétitifs, est en train de devenir un pôle mondial du tourisme médical. »

Il a précisé que : « En 2024, plus d'1,2 million de touristes de santé venus de divers pays ont voyagé en Iran.

Selon les prévisions, l’objectif est d’attirer deux millions de touristes de santé dans les prochaines années, générant ainsi 6 milliards de dollars de revenus. »