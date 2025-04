Pezeshkian demande une enquête sur les causes de l'explosion du port de Shahid Rajaee

Le président Pezeshkian est resté samedi en communication constante avec le ministre de l'intérieur, Eskandar Momeni, afin d'évaluer l'incident et d'assurer une réponse rapide.

Pezeshkian a souligné la nécessité d'une enquête approfondie et précise afin de comprendre les causes de l'explosion et d'éviter qu'elle ne se reproduise à l'avenir.

Le président a également ordonné une aide immédiate aux blessés, en donnant la priorité à l'acheminement de fournitures médicales et d'équipes de secours sur le site.

Selon les instructions du président Pezeshkian, toutes les administrations et les agences de secours ont reçu l'ordre de travailler ensemble efficacement pour minimiser l'impact de l'incident.

Il a également chargé le gouverneur général de la province d'Hormozgan de poursuivre les efforts de coordination et de rendre compte quotidiennement de la situation.

Le président Pezeshkian a présenté ses sincères condoléances aux familles touchées par la tragédie, soulignant la nécessité d'une enquête transparente pour garantir la responsabilité et renforcer les mesures de sécurité.