Les élèves iraniens brillent lors des compétitions internationales de mathématiques en Turquie

Mohammadreza Khosravi a ajouté :« Cette compétition s'est déroulée en deux étapes, préliminaire et finale. Lors de l'étape préliminaire, plus de 27 350 participants issus de 35 pays du monde entier se sont affrontés en ligne, entre janvier et février 2025. »

Il a poursuivi :« Les meilleurs participants de l'étape préliminaire ont accédé à la phase finale. Lors de cette dernière, plus de 1 500 participants de 35 pays se sont affrontés du 16 avril au 22 avril 2025 dans la ville d'Antalya, en Turquie. »