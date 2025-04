Islamophobie en France : Un musulman tué en pleine prière dans une mosquée

L’auteur de l’attaque a poignardé à plusieurs dizaines de reprises sa victime tout en prononçant des insultes contre les croyances musulmanes.

La victime aurait reçu 40 ou 50 coups de couteau.

Les faits tragiques se sont déroulés vendredi matin vers 8H30 dans la mosquée Khadidja de la petite commune de 5 000 habitants de La Grand-Combe.

Le corps de la victime a été découvert vers 11 heures, 11 h 30, lorsque les autres fidèles sont arrivés pour la prière du vendredi à la mosquée.

La victime, âgée de 23-24 ans, fréquentait régulièrement cette mosquée de La Grand-Combe au sud de la France.

Prises de position des personnalités politiques en France :

Marine Tondelier,

Le meurtre filmé d'un musulman en pleine prière dans une mosquée est un acte d'une rare barbarie. La banalisation de l'islamophobie chez tant de médias et politiques met en danger la vie des musulmans.

Jean-Luc Mélenchon,

Le meurtre d'un musulman en prière est le résultat des incessantes incitations à l'islamophobie. C'est un franchissement de seuil indigne. Il interpelle toute la France. Il faut une claire condamnation populaire et un soutien fort de respect et de fraternité. Disons notre compassion à la famille de la victime. Montrons notre solidarité avec les croyants meurtris par ce crime et les menaces alimentées contre eux.

Le Conseil français du culte musulman (CFCM),

Le CFCM déplore une fois de plus le traitement médiatique réservé à cet attentat. Il est particulièrement préoccupant de constater que, dès les premiers instants, certaines informations diffusées ont accrédité à tort la thèse d’un différend personnel entre deux fidèles, minimisant ainsi la gravité islamophobe de cet acte terroriste.

D’après les premiers éléments d’enquête, l’agresseur aurait sollicité l’aide d’Aboubakar pour apprendre à prier. Dans un geste de bienveillance, ce jeune homme, connu pour son exemplarité et son dévouement, a accepté de l’accompagner dans cette démarche. C’est alors, au moment de la prosternation, qu’il a été lâchement assassiné.