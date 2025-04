Explosion : L'ONU exprime sa sympathie au peuple et au gouvernement iraniens

New York - IRNA - Les Nations Unies ont exprimé leur sympathie et leurs condoléances au peuple et au gouvernement iraniens suite à une explosion au port de Bandar Abbas, au sud d'Iran.

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré : « C'est avec un grand regret que nous avons appris le grand nombre de victimes lors de l'explosion du 26 avril au port Shahid Rajaee de Bandar Abbas en République islamique d'Iran. » Dujarric a déclaré : « Nous exprimons nos condoléances et notre sympathie aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement de la République islamique d'Iran, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. » Une grande explosion s'est produite le samedi 26 avril au port de Shahid Rajaee à Bandar Abbas.