Explosion : La situation est sous contrôle, rassure Mohadjerani

Fatemeh Mohajerani a publié un message sur X, faisant le point sur la situation actuelle des victimes et les efforts en cours pour contenir complètement l'incendie au port de Shahid Rajaee, déclarant : « J'ai parlé avec la ministre des Routes, le chef de la Société du Croissant-Rouge et le vice-ministre de la Santé, et la situation est sous contrôle. Une grande partie de l’incendie a été maîtrisée et des efforts sont en cours pour contenir les 20% restants. »

La porte-parole du gouvernement a poursuivi ce message : « 1 139 personnes ont été transférées vers les centres médicaux. Certaines ont été envoyées à Shiraz et à Larestan par voie aérienne. Tous les départements de la région fournissent des secours. »

Une explosion survenue le samedi 26 avril au port de Shahid Rajaee à Bandar Abbas a fait 18 morts, 6 disparus et 800 blessés.