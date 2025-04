L'Iran, prêt à développer ses relations avec l'Afrique dans tous les domaines (Pezeshkian)

S’exprimant au troisième sommet de coopération économique Iran-Afrique qui s'est tenu à Téhéran dimanche avec la participation des représentants de 51 pays, le président iranien a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de l'explosion du port de Shahid Rajaee à Bandar Abbas, en donnant les instructions nécessaires aux personnes concernées du ministère de la Santé, et a exprimé son espoir que les problèmes qui se sont posés puissent être résolus le plus rapidement possible.

Pezeshkian a souligné que Dieu a doté chacun de bénédictions et de capacités qui peuvent être utilisées dans ce monde dans lequel nous vivons sous des noms différents et dans des lieux différents, notant que le Livre de Dieu régit avec justice et équité, de sorte que chaque être humain doit accepter ses droits, ne pas être un agresseur, et cultiver les valeurs humaines dans son être.

Malheureusement, il existe un groupe d'agresseurs et d'extrémistes qui violent les droits d'autrui, commettent des crimes, expulsent et tuent un groupe de personnes de leur terre. Ce groupe est la créature la plus brutale et la plus meurtrière sur terre, massacrant des innocents, des femmes et des enfants, des personnes âgées et des jeunes, sans aucune crainte ni hésitation.

Le président iranien a souligné que l'Iran et son peuple croient que tout le monde est égal et constitue une seule nation, et qu'il n'y a pas de supériorité entre les peuples à moins qu'elle ne soit basée sur l'humanité et qu'elle ne rende le plus grand service à ce monde.

Nous sommes prêts à partager avec vous toutes les réalisations que nous avons faites et ce que nous avons dans les domaines de la santé, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de la sécurité, de la paix et de la tranquillité, afin de créer un monde où tous les peuples de la terre peuvent vivre ensemble dans la prospérité, la sécurité, la paix et la tranquillité.

Pezeshkian a déclaré que chacun devrait avoir la volonté de se donner la main et de coopérer pour construire un monde plein de santé, d'amour, de fraternité, d'amitié, de compassion, de liberté et d'humanité, au lieu de semer les graines de la haine et du ressentiment.

Le président iranien a également estimé que les échanges commerciaux créeraient la paix, exprimant son espoir que pendant la présence des représentants des pays africains en Iran, l'unité, la cohésion et la communication seraient consolidées, annonçant qu'il était prêt à coopérer avec les pays africains dans tous les domaines.