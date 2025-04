Explosion au port Shahid Rajaï: retour du pôle commercial de l'Iran à son activité

Dès le samedi 6 avril, après l'explosion survenue dans l'une des jetées du port de Shahid Rajaï, un incendie s'est déclaré dans certaines sections du port, s'étendant ensuite à plusieurs quais de conteneurs et de cargaisons en vrac. Les responsables des deux principales institutions portuaires, à savoir le directeur général des douanes iraniennes et le directeur par intérim de l'Organisation des ports et de la navigation, ainsi que les ministres de l'Intérieur et des Routes et de l'Aménagement du territoire, se sont rendus sur place. Tous les efforts ont été déployés pour maîtriser le feu et reprendre les opérations de déchargement et de chargement des marchandises au port de Shahid Rajaï.

C'est grâce à ces efforts que le principal port de transit, de conteneurs et le plus grand centre commercial du pays a pu reprendre ses activités après une brève interruption, permettant la reprise de l'exportation et de l'importation des marchandises, ainsi que du transit international. Ainsi, le ministre des Routes et de l'Aménagement du territoire, Farzaneh Sadegh, a annoncé à 9 heures ce dimanche que toutes les activités telles que le chargement, le déchargement, etc., se déroulaient normalement dans les différentes zones et sections du port de Shahid Rajaee à Bandar Abbas.

Le port de Shahid Rajaï, avec une capacité annuelle de traitement de plus de 88 millions de tonnes de marchandises, est le port le plus important d'Iran et le deuxième plus grand de la région. Il est reconnu comme la porte d'entrée des exportations et des importations, ainsi que comme un régulateur clé de l'économie du pays et un point de jonction du corridor de transit Nord-Sud.